Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Monza e Brianza Il Colonnello Maurizio Querqui è il nuovo comandante provinciale della Guardia di Finanza di Monza. Subentra ad colonnello Aldo Noceti, trasferito a Roma al Comando Generale.

Cambio al vertice della Guardia di Finanza di Monza e Brianza: il Colonnello Aldo Noceti ha lasciato la sede di Monza, dopo due anni e dopo aver contribuito ad avviare il comando provinciale, per essere trasferito a Roma al Comando Generale del Corpo. Al suo posto, subentra nell’incarico di Comandante Provinciale il Colonnello Maurizio Querqui, proveniente dal Nucleo Speciale Polizia Valutaria di Roma.

Alla cerimonia interna ha presentiato il Comandante Regionale Lombardia, Generale di Divisione Stefano Screpanti.

Il nuovo comandante ha espresso “entusiasmo per il nuovo importante incarico”, il colonnello Noceti dal canto suo ha ricambiato gli auguri e ringraziato “i Finanzieri di ogni grado che con impegno e spirito di servizio, pur in un contesto ambientale influenzato dall’emergenza pandemica, hanno ottenuto in questi anni significativi risultati in tutti i settori operativi, in un ambito territoriale considerato dalla Guardia di Finanza di primaria importanza”, dice una nota ufficiale.

Un aspetto sottolineato anche dal Generale Screpanti rimarcando come “i Reparti dipendenti - Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, Gruppo e Compagnie di Monza, Seregno e Seveso - hanno sempre continuato a svolgere con efficacia le funzioni di polizia economico- finanziaria, di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti” nonostante l’emergenza sanitaria.

Il bilancio dei due anni di attività vede anche il potenziamento dall’istituzione della Sala Operativa e del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e il trasferimento della sede del Comando Provinciale e dei Reparti monzesi dipendenti da via Manzoni in Piazza Diaz, inaugurata lo scorso 6 luglio.

Il futuro prevede un ulteriore potenziamento in termini di risorse umane e tecniche “delle Articolazioni specialistiche del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria”.

