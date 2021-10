Caloriferi, quando accenderli? A Monza e Brianza il 15 ottobre, ma è già possibile per sette ore al giorno È possibile accendere il riscaldamento fino a un massimo di sette ore giornaliere, anche prima della data di inizio stagione fissata per il 15 ottobre di ogni anno.

Ottobre, temperature quasi d’autunno almeno al mattino e alla sera. Per questo, come ogni anno in questo periodo, il Comune di Monza ricorda che la normativa in vigore consente l’accensione degli impianti di riscaldamento fino a un massimo di sette ore giornaliere, anche prima della data di inizio stagione fissata per il 15 ottobre di ogni anno.

La provincia di Monza e Brianza, come Milano e la maggior parte dei Comuni della Lombardia, è nella fascia climatica “padana” (fascia E) che prevede l’accensione degli impianti centralizzati dal 15 ottobre al 15 aprile (per 14 ore giornaliere).

