Calcio/Finali Nazionali: Juniores Seregno beffati ai rigori a Forte dei Marmi

Non è bastato alla Juniores del Seregno giocare meglio della Recanatese per l’intero arco della gara, per tornare da Forte dei Marmi con il titolo italiano Juniores in tasca. Nella finale del tabellone nazionale, dopo lo 0-0 al 90’, gli azzurrini allenati da Saini hanno infatti ceduto 2-1 ai rigori, pagando a caro prezzo gli errori di mira di Pozzi, Calmi, Pozzoli e Salvati, tutti stoppati dal portiere marchigiano Piangerelli, travestitosi per una mattinata da Superman. Il kappaò è suonato come una beffa per i brianzoli, che nell’arco dei 90’ non hanno concesso un solo tiro in porta alla formazione avversaria, invocando invano un paio di calci di rigore per irregolarità ai danni di Calmi non ravvisate dall’arbitro Mucera di Palermo. Le occasioni migliori i seregnesi le hanno costruite al 25’ della prima frazione, quando Calmi da un passo ha masticato la deviazione vincente, al 20’ della ripresa sempre con lo stesso centravanti, che si è visto intercettare il suo diagonale da Piangerelli, ed infine nel rush conclusivo, con Pozzi che ha stampato la sfera sul palo lungo. L’epilogo amaro ha replicato in tutto e per tutto quello del 2016, quando sempre in finale gli azzurrini erano stati sconfitti nella serie dagli undici metri dal Poggibonsi.

Recanatese-Seregno 2-1 rig.

Serie dei rigori: Pozzi (S) parato, Papa (R) alto, Calmi (S) parato, Sopranzetti (R) parato, Pozzoli (S) parato, Monterubbianesi (R) gol, Pribetti (S) gol, Tanoni (R) gol, Salvati (S) parato.

Recanatese: Piangerelli, Gambacorta, Campione, Tanoni, Marchei, Falanga, Candidi (23’ st Monterubbianesi), Sopranzetti, Papa, Nocelli, Monachesi (1’ st Ferreyra, 32’ st F. Manzotti). A disp.: Pedol, Ortolani, Apis, A Manzotti, Pasqualini e Grassi. All.: Dottori.

Seregno: Lupu, Visigalli (49’ st Pozzoli), Cittadino, Viganò (42’ st Ballabio), Salvati, Fasoli, Boselli (34’ st Pozzi), Fumagalli, Calmi, Mariani, Cutuli (17’ st Pribetti). A disp.: Caruso, Lazzaroni, Bianco, Lancellotti e Graziano. All.: Saini.

Arbitro: Mucera di Palermo.

Note: ammoniti Tanoni (R) e Salvati (S), entrambi per gioco falloso; espulsi Fumagalli (S) al 4’ st e Marchei (R) al 32’ st, ambedue per somma di ammonizioni. Recuperi: 2’ pt. 4’ st.

