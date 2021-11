Calcio Serie C, il Seregno (in 8) corsaro a Legnago: a segno Gentile e Borghese L’undici brianzolo conquista tre punti fuori casa grazie a due reti segnate nel primo tempo. I padroni di casa rincorrono e si fermano a una sola marcatura sul finire della prima frazione. Sarà il risultato finale.

Seregno corsaro in trasferta, a Legnago con tre espulsioni (D’Andrea, Gentile e Cocco) nella tredicesima giornata del campionato di Serie C, girone A: conquista tre punti pesanti con due reti entrambe nel primo tempo, di Gentile al 10’ e Borghese al 14’. I padroni di casa hanno accorciato sempre nella prima frazione, a un minuto dal termine, con Gomez Taleb.

Nel secondo tempo al 65esimo il Seregno rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di D’Andrea, rosso diretto per un fallo a gioco fermo. Quattro minuti dopo viene espulso anche Gentile. I padroni di casa ci provano ma è il Seregno ad andare vicino al gol, in contropiede. con Cocco che viene a sua volta espulso al 79esimo. Ciò nonostante il risultato è rimasto invariato fino al fischio finale dell’arbitro Monaldi. Il Seregno sale così a 15 punti in classifica a un passo dalla zona alta della classifica guidata dal Sudtirol.

