Calcio, Monza-Como: tensione nella zona del Brianteo - VIDEO VIDEO - Tensione nella zona dello stadio Brianteo prima della partita Monza-Como all’arrivo dei pullman con i tifosi comaschi. Intervenuta la polizia.

Tensione nella zona dello stadio Brianteo prima della partita Monza-Como. Poco dopo le 14, tre pullman di tifosi del Como in arrivo dalla stazione scortati dalla polizia in viale Sicilia sono stati accolti dai cori di un nutrito gruppo di tifosi del Monza. In quel momento alcuni comaschi sono scesi dagli autobus e c’è stato un contatto con le forze dell’ordine che sono intervenute per riportare la calma e per farli risalire sui mezzi per lo stadio. Sono stati fatti scoppiare petardi, non c’è stato contatto tra le tifoserie.

