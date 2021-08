Calcio: ecco i gironi dell’Eccellenza. Per la Brianza ci sono Ardor Lazzate, Base 96 Seveso e Speranza Agrate Brianza Sono state stabilite anche le norme per la presenza del pubblico: all’aperto in Zona Bianca 50% presenze, max spettatori 5.000; in zona Gialla 25% presenze, max spettatori 2500

Il Comitato Regionale Lombardo ha reso noti i gironi di Eccellenza per la prossima stagione. Sono 50 i club presenti in questo campionato dopo il ripescaggio della Tritium in Serie D. Le squadre sono state suddivise in due gironi da 16 (A e C) e un girone da 18 (B). il Campionato avrà inizio domenica 19 settembre 2021 e sarà preceduto da due turni della Coppa Italia Eccellenza.

Sono state stabilite anche le norme per la presenza del pubblico: all’aperto in Zona Bianca 50% presenze, max spettatori 5.000; in zona Gialla 25% presenze, max spettatori 2500. Inoltre, per avere accesso agli impianti sportivi, lo spettatore deve essere munito di uno dei seguenti documenti: - Green Pass in corso di validità - Certificato Guarigione da Covid-19 nei 6 mesi precedenti - Tampone antigenico rapido con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l’evento.

Girone A: ACCADEMIA PAVESE S.GENESIO, SANT’ALESSIO CON VIALONE - ARDOR LAZZATE - - BASE 96 SEVESO - CALCIO CLUB MILANO, MILANO – CALVAIRATE, MILANO - CASTANO PRIMO - GAVIRATE - PAVIA 1911 – RHODENSE - SESTESE CALCIO, SESTO CALENDE - SETTIMO MILANESE - VARESINA, VENEGONO SUPERIORE - VARZI - VERBANO CALCIO, BESOZZO – VERGIATESE - VOGHERESE.

Girone B: ALBINOGANDINO, ALBINO - CASTELLEONE – CISANESE, CISANO BERGAMASCO - VERTOVESE, VERTOVA – LEMINE ALMENNO CALCIO, ALMENNO SAN SALVATORE - LUCIANO MANARA BARZANO’ - LUISIANA, PANDINO - MAPELLO - MARIANO CALCIO, MARIANO COMENSE – OFFANENGHESE, OFFANENGO – PONTELAMBRESE, PONTE LAMBRO - CODOGNO 1908 – SANCOLOMBANO AL LAMBRO – SANT’ANGELO LODIGIANO – SCANZOROSCIATE -SPERANZA AGRATE BRIANZA – TREVIGLIESE - ZINGONIA VERDELLINO.

Girone C: ATLETICO CASTEGNATO - BEDIZZOLE – CARPENEDOLO - CASTIGLIONE DELLE STIVIERE - CAZZAGOBORNATO CALCIO, CAZZAGO SAN MARTINO - CILIVERGHE MAZZANO - DARFO BOARIO TERME - FORZA E COSTANZA 1905, MARTINENGO - GOVERNOLESE RONCOFERRARO – LUMEZZANE - ORCEANA, ORZINUOVI – PREVALLE - PRO PALAZZOLO, PALAZZOLO SULL’OGLIO – ROVATO – VALCALEPIO, CASTELLI CALEPIO – VOBARNO.

