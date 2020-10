Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Calciatore muore in un incidente stradale sulla A26, aveva giocato anche nel Monza Simonluca Agazzone, 39 anni, è una delle vittime di un incidente avvenuto nella notte sulla A26 fuoristrada a causa di cinghiali sulla carreggiata. Aveva vestito la maglia del Monza nella stagione 2001-2002, il cordoglio della società.

Aveva vestito la maglia del Monza nella stagione 2001-2002. Simonluca Agazzone, 39 anni, è una delle vittime di un incidente avvenuto nella notte sulla A26: l’auto su cui viaggiava con un altro calciatore 32enne sarebbe finita fuori strada per evitare dei cinghiali sulla carreggiata, all’altezza di Carpignano Sesia. Agazzone era cresciuto nelle giovanili del Milan e come centrocampista era arrivato nel Monza di Boldini per una stagione.

RIP Simonluca Agazzone, ex giocatore del Monza nella stagione 2001-02 �� Pubblicato da AC Monza su Giovedì 1 ottobre 2020

