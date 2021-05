Caduti sul lavoro, domenica commemorazione di Anmil Domenica 23 maggio una delegazione territoriale dell’Anmil (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro) in occasione della 31° Giornata regionale per le vittime del lavoro deporrà una corona di alloro ai piedi del monumento bronzeo nel piazzale della stazione di Monza.

Una breve cerimonia per ricordare quanti sono morti, si sono ammalati o infortunati sul posto di lavoro. Una delegazione territoriale dell’Anmil (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro) in occasione della 31° Giornata regionale per le vittime del lavoro deporrà domenica 23 maggio alle 10.30 una corona di alloro ai piedi del monumento bronzeo dedicato ai caduti del lavoro nel piazzale della stazione di Monza. Manifestazioni analoghe sono previste in tutti i capoluoghi lombardi per tenere alta l’attenzione sulla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

”È fondamentale investire in un lavoro sempre più sicuro, in un’ottica in cui la formazione svolga un ruolo strategico - ha dichiarato il presidente regionale Anmil Emilio Roberto Giacomelli - Oggi, purtroppo, la formazione sulla sicurezza è, spesso, una formazione “di carta”, di attestati rilasciati da enti, organizzazioni e formatori che, talvolta, hanno come unico obiettivo il profitto e la risposta formale a un obbligo di legge. In questo senso, è fondamentale creare condizioni di maggiore qualità e concretezza nella formazione per la sicurezza, affiancando agli obblighi di conoscenza e competenza previsti dalla normativa, un “impegno etico” per una formazione vera e capace di coinvolgere emotivamente i corsisti”.

Il monumento monzese ai caduti del lavoro fu realizzato proprio per iniziativa dell’Anmil dallo scultore Silvio Monfrini. Il Comune contribuì alla costruzione con la somma di 100.000 lire. L’opera fu inaugurata nel 1954. Monza fu la prima città europea a possedere un monumento dedicato alle vittime del lavoro.

