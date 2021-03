Cadono tratti di cornicione da uno stabile di via Bergamo a Monza, strada chiusa per due ore E’ accaduto domenica mattina: la caduta, da uno stabile ad uso abitazioni, non ha provocato danni a cose o persone. Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale con alcuni mezzi e la polizia locale.

Nessun danno a cose o persone ma la strada è rimasta chiusa 2 ore domenica mattina, a Monza, per consentire ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza un tratto di cornicione di uno stabile ad uso abitazioni, in via Bergamo. L’intervento da parte degli uomini del Comando provinciale è avvenuto con una autopompa e un mezzo polivalente da Lissone e una autoscala da Monza. Sul posto anche la polizia locale.

