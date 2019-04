Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Gabriele Galbiati)

I soccorsi arrivati sul posto per l'incidente fuori dalla chiesa di Aicurzio (Foto by Gabriele Galbiati)

Cade la lastra di marmo in chiesa, tre bambini contusi ad Aicurzio Incidente nella chiesa di Aicurzio giovedì 18 aprile alle 16 durante la cerimonia della “Lavanda dei piedi”: tre bambini colpiti da lastra di marmo. Per i piccoli, 9 anni, contusioni e una sospetta frattura.

Attimi di paura nella chiesa di Aicurzio per la caduta giovedì 18 aprile di una lastra di marmo durante la celebrazione della “Lavanda dei piedi”. Poco dopo le 16, tre bambini di 9 anni sono stati travolti dalla lastra della balaustra che divide il vecchio altare da quello nuovo e che, staccatasi dai supporti, è caduta addosso ai tre ragazzini che attendevano il rito del Giovedì Santo. Una ipotesi è che fossero seduti sopra. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono arrivate tre ambulanze, carabinieri, polizia locale e vigili del fuoco. I tre bambini sono quindi stati trasportati al di fuori della chiesa parrocchiale durante il proseguimento della funzione.

Mentre due se la sono cavata con molto spavento e qualche livido, al terzo è andata nettamente peggio. Al momento infatti sembrerebbe che il ragazzino abbia riportato una frattura al piede. Il bambino è stato quindi trasportato in codice verde all’ospedale di Vimercate dove verrà sottoposto agli esami per stabilire l’entità del trauma riportato. Gli altri due sono stati visitati al San Gerardo di Monza per contusioni.

