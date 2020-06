Cade in un dirupo nel bosco del Pegorino a Lesmo, sessantenne in gravi condizioni VIDEO I vigili del fuoco di Monza sono dovuti intervenire per il salvataggio di una persona caduta in un dirupo nel bosco del Pegorino a Lesmo. L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda di MIlano.

Quella che doveva essere un’esercitazione notturna si è trasformata in un dramma. Nelle prime ore della mattina di domenica 21 giugno, più precisamente intorno alle 4.30, i vigili del fuoco di Monza sono dovuti intervenire per il salvataggio di una persona caduta in un dirupo. L’uomo, un sessantenne residente in un Comune della zona, stava compiendo insieme ad altre sei persone un’esercitazione notturna di orientamento e discesa in cordata doppia all’interno del bosco del Pegorino, la zona boschiva che si trova tra Lesmo e Canonica di Triuggio.

Le operazioni di soccorso che hanno avuto come base la strada provinciale denominata via Galilei



Per cause ancora in via di accertamento, l’uomo è scivolato dentro un dirupo, cadendo per una decina di metri. Gli altri che erano con lui, immediatamente, hanno chiesto l’intervento dei soccorsi. La macchina si è immediatamente attivata. Le squadre dei vigili del fuoco insieme agli addetti dell’elisoccorso alpino di Sondrio hanno individuato e stabilizzato l’infortunato e grazie al supporto dell’elisoccorso, utilizzando tecniche SAF (speleo alpine fluviali), hanno provveduto al suo recupero affidandolo alle cure del personale sanitario. L’intervento si è concluso alle ore 7. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza e Vimercate, l’elisoccorso, il personale medico del 118 e i carabinieri della stazione di Arcore.

GUARDA IL VIDEO dei soccorsi nel bosco del Pegorino

Lo sfortunato sessanenne è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda. Non sarebbe, comunque, in pericolo di vita.

