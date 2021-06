Cade dal monopattino sulla discesa di Canonica e finisce all’ospedale Soccorsi in codice rosso martedì sera a Triuggio, nella frazione di Canonica, per un incidente con un monopattino elettrico.

Una persona ferita, trasportata in ospedale in codice giallo dopo una caduta col monopattino elettrico sulla strada in discesa. È successo nella serata di martedì 29 giugno a Canonica di Triuggio: l’allarme è stato dato da un paio di automobilisti in transito che intorno alle 21 si sono trovati davanti l’uomo a terra in via Conte Taverna, a ridosso dello stop sulla Sp 135, con una ferita importante alla testa.

I soccorsi sono stati attivati in codice rosso, dopo le cure sul posto il cinquantenne è stato trasferito all’ospedale San Gerardo.

Oltre all’ambulanza sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale. Fino alla fine dell’intervento la strada è rimasta chiusa.

