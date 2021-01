Via Piave a Busnago in una foto di archivio (Foto by Signorini Federica)

Busnago: tre cani in fuga aggrediscono altri cani e i proprietari Tre cani sono scappati dalla casa in cui vivono e poi hanno aggredito in sequenza cani e passanti: è successo a Busnago, la vicenda al vaglio della polizia locale.

Tre cani liberi in strada seminano panico tra via Piave e via Carducci a Busnago aggredendo altri animali e i padroni. Nessuna grave conseguenza né per gli amici a quattro zampe né per i cittadini coinvolti.

La vicenda è accaduta nel pomeriggio di sabato 23 gennaio, ma chiarimenti sulla vicenda sono arrivati solo ora. Secondo le ricostruzioni tre cani sarebbero riusciti a scappare dall’abitazione del proprietario fiondandosi prima contro un cane di grossa taglia che stava passeggiando al guinzaglio del proprio padrone in via Piave e poi uno in via Carducci. «I cani sono arrivati di corsa scagliandosi direttamente contro il cane - racconta un testimone dell’aggressione in via Piave -. È stato un attacco violento, da branco. Abbiamo avuto paura. Fortunatamente da una macchina che transitava di li è sceso un signore che è riuscito ad aiutare il padrone del cane a liberarsi. A quel punto cani i tre hanno ripreso a correre veloci in direzione della piazza».

Da qui i tre hanno proseguito la loro verso via Carducci dove hanno aggredito un altro cane e il suo padrone che nel tentativo di difendere il proprio amico a quattro zampe è rimasto vittima un morso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Busnago e i sanitari del che hanno preso in carico la questione. Le ferite riportate sia dal padrone che dal cane aggredito, secondo quanto riportato dalle autorità, sembrerebbero di lieve entità. La dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine che decideranno se e come procedere nei confronti del proprietario dei tre cani.

