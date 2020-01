Busnago: ruba uno smartphone al centro commerciale, arrestata 17enne Una ragazzina di 17 anni è stata arrestata con l’accusa di furto aggravato per avere rubato un iPhone al centro commerciale Globo di Busnago.

Non era nemmeno l’ultimo modello della Apple quell’iPhone per cui una ragazzina di 17 anni è finita nei guai. Era un esemplare da 450 euro che la minorenne ha fatto scivolare in tasca, sperando di guadagnare l’uscita senza passare dalle casse. Le sue manovre tuttavia non sono passate inosservate al personale del negozio di elettronica nel centro commerciale Il Globo di Busnago e la vicenda, lunedì, si è conclusa con la pattuglia dei carabinieri sul posto e la ragazzina trasferita in caserma. Si tratta di una residente di un campo nomadi collocato sulla Vimercate-Trezzo.

I militari della sezione Radiomobile di Vimercate l’hanno arrestata con l’accusa di furto aggravato e hanno restituito la merce al negozio. La ragazza è stata accompagnata presso il Centro di prima accoglienza per minorenni di Milano in attesa di udienza di convalida.

