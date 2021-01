Busnago: proteste per i tagli alle ore di lavoro nella Rsa Casa Famiglia I sindacati denunciano tagli alle ore di servizio dei lavoratori della Rsa Casa famiglia di Busnago con rpercussioni sia sulla qualità del servizio che sui carichi di lavoro.

Il quadro della situazione è stato fornito direttamente in un comunicato da Fp Cgil e Fisascat Cisl, le due organizzazioni sindacali presenti in struttura: “Dall’inizio di dicembre la Cooperativa Sociale Sodalitas ha attuato, e tuttora attua, una significativa riduzione dell’orario di servizio all’interno della Rsa “Casa Famiglia” di Busnago - si legge - Una decisione unilaterale, motivata con la necessità di fare fronte alle ricadute economiche dell’emergenza sanitaria, preceduta semplicemente da una comunicazione alle organizzazioni sindacali e a lavoratrici e lavoratori, senza alcuna possibilità di confronto o contrattazione”.

Le organizzazioni sindacali esprimono preoccupazione per una scelta che rischia di avere pesanti ripercussioni sia sulla qualità del servizio che sui carichi di lavoro a cui deve fare fronte il personale assistenziale e infermieristico.

“Dopo un mese, possiamo dire che questi timori sono diventati realtà - dicono i segretari Simone Cereda Fp Cgil, e Rossana Mandelli Fisascat Cisl, che ieri hanno incontrato lavoratrici e lavoratori in assemblea - Lavoratrici e lavoratori sono sfiniti e, soprattutto la notte, alcuni nuclei della struttura restano inevitabilmente scoperti. Dall’inizio di dicembre chiediamo a Sodalitas di aprire un tavolo di confronto sindacale permanente, finalizzato proprio ad affrontare sul nascere le problematiche generate dalla riduzione delle ore”.

I sindacati proseguono denunciando che la cooperativa non ha ancora accolto la loro richiesta e affermando di aver attivato la procedura di raffreddamento dei conflitti prevista dal CCNL Cooperative Sociali, chiedendo, proprio in data odierna, l’intervento delle Centrali cooperative (Confcooperative, Legacoop, AGCI): “Sodalitas sostiene di confrontarsi quotidianamente con i dipendenti - continuano Cereda e Mandelli-, ma non è quello che raccontano lavoratrici e lavoratori, preoccupati per la salute loro e degli ospiti. Se la cooperativa continua su questa strada, apriremo lo stato di agitazione”.

