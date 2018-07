Busnago: nel passeggino non ha un bambino ma tre Play-station rubate al Globo Nel passeggino ha finto di avere un bambino tranquillamente addormentato, invece, sotto una coperta, aveva nascosto tre Play-station del valore complessivo di circa 1.100 euro dalle quale aveva tolto i sistemi di antitaccheggio per uscire indisturbato dal centro commerciale Il Globo di Busnago. Il ladro, un 25enne, è stato arrestato.

Nel passeggino ha finto di avere un bambino tranquillamente addormentato, invece, sotto una coperta, aveva nascosto tre Play-station del valore complessivo di circa 1.100 euro dalle quale aveva tolto i sistemi di antitaccheggio per uscire indisturbato dal centro commerciale Il Globo di Busnago. Ma non ha fatto i conti con la sorveglianza e i carabinieri della stazione di Trezzo sull’Adda, che l’hanno subito fermato. Protagonista del furto, venerdì pomeriggio 13 luglio, un 25enne rumeno senza fissa dimora e incensurato.

Il giovane è stato notato dal personale addetto alla vigilanza all’ interno del reparto elettrodomestici dell’ “Iper” mentre spingeva un passeggino: sospettando che potesse aver asportato qualcosa, hanno deciso di controllarlo appena arrivato all’ uscita “senza acquisti”, dove, immediatamente dopo, veniva fermato dai carabinieri, nel frattempo contattati e giunti sul posto.

Nel passeggino c’era una coperta per simulare la presenza di un bambino, ma, sotto, il 25enne aveva occultato le tre piattaforme per videogiochi private delle placche antitaccheggio, rimosse dal ladro per evitare l’attivazione dell’allarme all’uscita. La refurtiva è stata restituita mentre il 25enne, arrestato, è stato processato per direttissima. L’arresto è stato convalidato e il 25 è stato rimesso in libertà.

