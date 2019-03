Busnago: la Globo Academy seleziona candidati per la scuola di personal chef Il Globo di Busnago selezione dieci candidati per frequentare il corso di personal chef organizzato dalla sua Academy. Ecco come fare.

Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla seconda edizione di Globo Academy, il contest ideato e promosso dal centro commerciale Globo di Busnago che permetterà a 10 aspiranti cuochi di frequentare un corso di Personal Chef curato dalla scuola di formazione professionale Galdus di Milano. La presentazione si è svolta lo scorso venerdì e ha visto la presenza, oltre che dei rappresentanti del centro commerciale, di Regione Lombardia e della Galdus, anche dei celebrity chefs Andrea Mainardi e Matteo Torretta.

Tutti gli interessati potranno iscriversi alle selezioni tramite il sito globoacademy.it fino al 15 aprile. La selezione è aperta per tutti coloro che abbiano compiuto almeno 16 anni e che risiedono in Lombardia. Al momento della registrazione al sito verrà chiesto di compilare un test on line. In base ai risultati di questo verranno selezionati 30 candidati che si dovranno mettere alla prova realizzando un piatto in 60 minuti. Un giuria di esperti selezionerà quindi i 10 vincitori che potranno infine accedere al vero e proprio corso di formazione per Personal Chef che si terrà tra gli atelier del negozio Zodio e nei laboratori della scuola Galdus da maggio a dicembre 2019. Superato l’esame finale i 10 partecipanti otterranno il certificato di competenze rilasciato dalla Regione che consentirà loro di proporsi come chef a domicilio su tutto il territorio nazionale. «Globo Academy è un progetto in cui crediamo fortemente - ha spiegato Ben Chiurlo, direttore del Globo -. Grazie ai nostri partner quest’anno possiamo offrire una nuova e concreta opportunità di formazione e lavoro».

