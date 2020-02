Busnago: gara di solidarietà per aiutare le famiglie della palazzina bruciata in via Libertà Raccolta fondi in parrocchia e gara di solidarietà a Busnago per aiutare le famiglie colpite dall’incendio che la scorsa settimana ha reso inagibili otto appartamenti in una palazzina di via Libertà.

Una vera e propria gara di solidarietà a Busnago per sostenere e aiutare le famiglie colpite dall’incendio avvenuto lo scorso lunedì in una palazzina in via Libertà. Le fiamme si erano sprigionate da uno degli appartamenti del sottotetto raggiungendo anche le abitazioni limitrofe. Se, fortunatamente l’incendio non aveva causato danni alle persone, ingenti sono stati invece quelli alle abitazioni. Otto dei dieci appartamenti sono inagibili. E i busnaghesi si sono mossi subito, sia in via privata che attraverso forme più istituzionali.

Busnago incendio foto dei Vigili del Fuoco

Tra le varie iniziative solidali quella della Parrocchia di Busnago che lo scorso weekend, al termine delle messe, ha organizzato una raccolta fondi che è proseguita anche al bar dell’Oratorio e in segreteria parrocchiale. Intanto le 8 famiglie sfollate dovranno attendere ancora qualche tempo prima di riaccendere alle proprie abitazioni.



I lavori più lunghi dovrebbero interessare le tre sotto il tetto, che hanno riportato i maggiori danni.

«Si è registrato un forte interesse nella popolazione per cercare di aiutare le famiglie coinvolte - commenta il primo cittadino, Marco Corti - Non posso che essere contento di essere il sindaco di questa comunità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA