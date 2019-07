Busnago: cerca di rubare 200 euro di vestiti da Zara, nei guai una 53enne Una donna di 53 anni è stata sorpresa a rubare abiti al negozio Zara del Globo di Busnago: fermata dai carabinieri con 200 euro di vestiti nella borsa.

Cerca di rubare vestiti per più di 200 euro al Globo, vista e fermata dai carabinieri. È successo nel pomeriggio di venerdì 5 luglio a Busnago, nel negozio Zara presente all’interno del centro commerciale. Lì una donna di 53 anni, italiana, è stata notata in atteggiamenti sospetti dal personale di sorveglianza: i vigilantes hanno allertato i carabinieri.

I militari hanno sorpreso la donna, incensurata e residente a Merate, con una borsa contenente abbigliamento per circa 205 euro, abiti ai quali aveva staccato le placche antitaccheggio. La merce è stata restituita al negozio mentre la 53enne è stata portata in caserma e dopo le formalità necessarie portata ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.

