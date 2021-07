Busnago, calcio vecchie glorie e fuochi d’artificio alla festa patronale

Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Marco Testa)

Foto Facebook (Foto by Marco Testa)

Calcio, cinema, divertimenti e cene in compagnia: i busnaghesi hanno festeggiato così la festa patronale di Sant’Anna. Le iniziative hanno preso il via la scorsa settimana e sono proseguite per tutto il weekend. Il calcio d’inizio dei festeggiamenti è stato battuto proprio sul rettangolo da gioco con la partita tra le “Vecchie glorie” del calcio busnaghese che si è tenuta mercoledì 21 luglio all’oratorio.

Venerdì invece nel cortile del palazzo comunale si è tenuta la proiezione “Dreambuilders” a cura dell’associazione A…mici della biblioteca che ha organizzato anche il mercatino dell’usato il mattino seguente. Sabato sera è stato tempo invece della cena con gli alpini organizzata dall’oratorio.

Il maltempo di domenica non ha impedito la conclusione della festa con lo spettacolo pirotecnico.

