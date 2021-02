Burago, stop alla festa scaglionata in oratorio: la diocesi ferma ancora il carnevale Salta carnevale all’oratorio di Burago di Molgora. A dare lo stop definitivo le direttive arrivate dalla diocesi per la diffusione della variante inglese: annullate tutte le iniziative in presenza negli oratori. Si erano già iscritti 80 bambini.

Salta carnevale all’oratorio di Burago di Molgora. A dare lo stop definitivo le direttive arrivate dalla diocesi. Ancora una volta, come nel 2020 quando l’epidemia da coronavirus stava iniziando.

“A seguito della diffusione della c.d. “variante inglese” del COVID-19, è necessario sospendere immediatamente tutte le attività ricreative e di animazione in oratorio – come pomeriggi animati, giochi organizzati o laboratori – incluse gli eventi di ogni genere e tipo in presenza legati al Carnevale previsti per il prossimo sabato 20 febbraio”.

Queste le parole con cui l’avvocatura della diocesi ha definitivamente messo in soffitta la possibilità di organizzare il carnevale per tutte l parrocchie.

A Burago in settimana si erano aperte le iscrizioni per poter partecipare alla festa organizzata per sabato 20 e che avrebbe ospitato in oratorio, su diverse fasce orarie, bambini dalla scuola materna fino alla quinta elementare.

“Un ringraziamento a tutti gli Animatori e ai loro responsabili che in questi giorni stavano preparando un Carnevale a prova di Covid e che, nonostante le difficoltà, hanno voluto sognare di poter tornare a divertirsi e a far divertire bambini e ragazzi - recita invece il messaggio rilasciato nel comunicato dall’oratorio stesso - Un saluto anche ai più di 80 bambini che si erano iscritti alle iniziative del Carnevale… ci dispiace veramente tanto non potervi vedere e non poterci divertire insieme. Speriamo di poterlo fare presto”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA