Burago Molgora sospende il punto tamponi nell’area mercato Come altri Comuni anche Burago Molgora ha deciso di sospendere l’attività del punto tamponi creato per i cittadini e i lavoratori del territorio.

Da sabato è sospeso il punto tamponi rapidi di Burago. Il drive through, allestito nell’area mercato in via Martin Luther King dallo scorso dicembre, era gestito da dalla società Lombarda Sport srl di Vimercate con la collaborazione del comune di Burago di Molgora e del gruppo comunale di protezione civile: era riservato ai cittadini e ai lavoratori delle imprese di Burago. Questo potranno ancora usufruire della convenzione di 25 euro per tampone rivolgendosi a Lombarda Sport sede di Vimercate in Via Torri Bianche 7. Per info/prenotazioni il numero è il seguente: 02 8239 9240.

