Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Marco Testa)

Foto Pagina Comune Facebook (Foto by Marco Testa)

Burago in festa anche per don Mirko, sacerdote da mezzo secolo Una tre giorni ricca di iniziative organizzate in occasione della festa del paese. Tanti gli appuntamenti che hanno visto coinvolta la cittadinanza compresa la consegna delle benemerenze civiche alle sezioni buraghese di Avis e Aido.

Si è chiuso domenica 12 settembre il weekend di Burago in festa: una tre giorni ricca di iniziative organizzate in occasione della festa del paese. Tanti gli appuntamenti che hanno visto coinvolta la cittadinanza: spettacoli musicali e di danza, iniziative culturali, mostre, sport e ovviamente buon cibo in piazza.

Non sono mancati nemmeno i momenti più istituzionali con la consegna delle benemerenze civiche alle sezioni buraghese di Avis e Aido, e del riconoscimento a don Mirko Bellora per il 50esimo anniversario di ordinazione sacerdotale.

Alla cerimonia erano presenti anche il direttore generale dell’Azienda socio sanitaria territoriale di Vimercate, Marco Trivelli, ed il Vice Presidente della provincia di Monza e della Brianza, Riccardo Borgonovo.

Nel weekend si è svolta la consegna degli assegni di merito agli studenti meritevoli e quella della Costituzione ai buraghesi che hanno compiuto 18 anni nel 2020 e 2021.

© RIPRODUZIONE RISERVATA