Buoni spesa per famiglie in difficoltà, nuovo bando a Mezzago Del valore di 100 euro per componente del nucleo famigliare. Le domande possono essere presentate via mail entro il 27 febbraio. L’iniziativa è riservata ai soli residenti nel comune e con determinati requisiti.

Buoni spesa: riapre il bando per i residenti a Mezzago. Fino al 27 febbraio sarà possibile presentare domanda per accedere alle misure urgenti di solidarietà alimentare. Il bando è riservato ai cittadini mezzaghesi in possesso di attestazione ISEE inferiore o uguale a 9.618 euro oppure a coloro che si trovano in uno stato di difficoltà economica a causa dell’emergenza sanitaria (licenziamento, cessazione dell’attività professionale o di impresa, mancato rinnovo di contratto a termine ecc.)

I buoni spesa avranno un valore di 100 euro per componente del nucleo famigliare. Le domande devono essere presentate via mail all’indirizzo [email protected] o in via cartacea all’Ufficio Protocollo del Comune in caso di indisponibilità di indirizzo email.

