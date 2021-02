Buoni spesa per famiglie in difficoltà a Concorezzo, bando aperto fino al 26 febbraio Ci sarà tempo fino al 30 aprile per utilizzarli presso i commercianti concorezzesi che hanno aderito all’iniziativa. Vengono erogati buoni per un valore di euro 50 per ciascun componente, fino a un massimo di 100 euro a famiglia

È aperto il bando per l’assegnazione dei buoni spesa residui nell’ambito delle iniziative in sostegno delle famiglie che hanno avuto criticità economiche dovute alla pandemia. C’è tempo fino al 26 febbraio per presentare la domanda e fino al 30 aprile per utilizzarli presso i commercianti concorezzesi che hanno aderito all’iniziativa.

Vengono erogati buoni per un valore di euro 50 per ciascun componente del nucleo familiare, fino a un massimo di 100 euro a famiglia. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito internet del Comune di Concorezzo. L’ultima tranche di circa 80mila euro messa a disposizione dal Governo per le famiglie concorezzesi in difficoltà economica non è stata utilizzata interamente e viene così rimessa a disposizione per coloro che non hanno mai presentato domanda nei mesi passati durante la pandemia del Covid.

