Buoni spesa alimentare, Carate riapre il bando Il Comune di Carate ha deciso di riaprire il bando per l’erogazione di buoni spesa per l’emergenza sanitaria.

Riapre il bando di Carate Brianza per l’erogazione di buoni spesa predisposti per l’emergenza sanitaria da Covid-19. La domanda può essere presentata dal 29 marzo 2021 al 29 aprile 2021 (le domande inviate prima del 29 marzo o oltre il 29 aprile non saranno considerate valide). Le risorse del Fondo di solidarietà alimentare che il Comune destinerà al bando è pari a 37.675 euro. Verranno erogati in carte prepagate da utilizzarsi presso la grande distribuzione organizzata di generi alimentari e di prima necessità; buoni spesa comunali utilizzabili per il rifornimento di generi alimentari e prodotti farmaceutici presso i negozi locali, entro e non oltre il 31/06/2021. Info e modalità sul sito comunale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA