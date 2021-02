Buona, economica e pubblica: BrianzAcque inaugura altre due casette dell’acqua a Lesmo ed Arcore Si tratta delle prime nei due comuni. A Lesmo è situata in via Volta, alla frazione Gerno, ad Arcore in via Edison tra piazza Pertini e largo Arienti. Erogazione gratuita sino al termine della emergenza Covid. Soddisfazione dei sindaci.

Prime case dell’acqua a Lesmo e Arcore. Un regalo di San Valentino portato da BrianzAcque. Per entrambi i comuni, si tratta appunto del primo chiosco di acqua pubblica a Km.0 realizzato dalla società in collaborazione con le Amministrazioni Municipali. Le inaugurazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni anti Covid, sono avvenute domenica 14 in mattinata alla presenza del presidente e amministratore delegato del gestore unico dell’idrico brianzolo, Enrico Boerci e dei sindaci, Rosalba Colombo e Roberto Edoardo Antonioli.

La prima ad entrare in funzione è stata quella di Lesmo, situata in via Volta, alla frazione Gerno, poi è stata la volta di quella di Arcore che ha trovato posto in via Edison tra piazza Pertini e largo Arienti. Entrambe distribuiscono acqua liscia e gasata, a temperatura ambiente o refrigerata con la possibilità di fare rifornimenti 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Di norma, l’acqua ha un costo di 5 centesimi al litro ma, BrianzAcque, con l’esplosione della pandemia, per andare incontro al territorio e alle comunità locali in un periodo di crisi sanitaria che è anche economica e sociale, ha deciso di renderla gratuita e di mantenerla tale fino a emergenza conclusa. Prossimamente però per effettuare i prelievi, anche ad Arcore e a Lesmo, servirà essere in possesso di una tessera che potrà essere prelevata da appositi distributori automatici dopo che saranno collocati negli spazi dei due municipi.

«La domenica è un giorno di festa e noi siamo davvero felici di essere qui per inaugurare questi chioschi in due Comuni soci, che ancora ne erano privi - dichiara Enrico Boerci, Presidente e Ad di BrianzAcque - Sono nuovi tasselli che si aggiungono al sistema di quasi un’ottantina di self service idrici collocati sul territorio di Monza e Brianza con i quali diamo concreta attuazione alle politiche di sostenibilità ambientale. Le casette distribuiscono acqua di ottima qualità a Km. 0, supercontrollata da rigorose analisi di laboratorio a cadenza mensile e del tutto sicura. Mi auguro che i cittadini di Arcore e di Lesmo ne vorranno fare uso, contribuendo così alla diffusione e alla crescita di una nuova cultura della risorsa idrica, alla riduzione del rifiuto plastico usa e getta e all’inquinamento».

Per il Sindaco di Arcore, Rosalba Colombo: «La Casetta dell’acqua è un altro esempio di buone pratiche. BrianzAcque ancora una volta ha dimostrato sensibilità verso i temi ambientali in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Meno rifiuti e meno CO2 dovuta al trasporto, coniugando risparmio economico ad una ottima acqua da bere in tutta sicurezza. Un piccolo gesto che ha un enorme valore di cultura ambientale, di presa di coscienza che insieme si può fare». «A nome dell’intera nostra cittadinanza, e in particolare della comunità della frazione di Gerno - dice Roberto Edoardo Antonioli, Sindaco di Lesmo - ringrazio BrianzAcque, per l’installazione della casa dell’acqua di cui ci fa regalo. Da sempre sensibile alle politiche della sostenibilità ambientale, l’Amministrazione comunale di Lesmo è conscia dello stimolante significato che lo strumento di cui ci viene fatto dono riveste, in termini di educazione al miglioramento dell’ambiente e della qualità della vita. A questo proposito desidero esprimere al Presidente Enrico Boerci il mio sincero apprezzamento per l’attività che BrianzAcque - di cui ci onoriamo di essere soci - svolge con grande competenza a favore del territorio e a beneficio dei suoi utenti, all’insegna della valorizzazione della risorsa idrica».

Nell’effettuazione dei rifornimenti, il gestore unico del servizio idrico integrato di Monza e Brianza, raccomanda gli utenti di non creare assembramenti e di rispettare le disposizioni igienico sanitarie vigenti. Con la pandemia, BrianzAcque ha potenziato il servizio di pulizia e di sanificazione delle strutture e degli impianti effettuando interventi a cadenza bisettimanale.

L’acqua erogata dalle casette è la stessa che esce dal rubinetto, ulteriormente sterilizzata con lampade Uv per migliorarne il sapore senza dispersione delle qualità organolettiche. Oltre ad essere buona ed ecologica, la risorsa idrica di queste strutture è controllata e sempre controllabile. Per conoscere la qualità dell’H2O distribuita e sapere dove sono posizionati i chioschi basta accedere al sito www.brianzacque.it<https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f%2fwww.brianzacque.it%2f&c=E,1,dc4VlrL2kYi_6ugiLxt8cp9Y4AAIr3Fwm6iUzr51vcwIWM49Lo0M3xPqGZolbMC4KogJRLy7ZPIhwalbxE8ryKSTp6Hn24jjk_7kW2ek6Yw,&typo=1>, da poco rinnovato nei contenuti e nella grafica.

