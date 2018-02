Buon San Valentino dai giovani della Croce rossa di Desio: un video per celebrare l’uguaglianza I giovani del comitato Croce rossa di Desio hanno realizzato un video per augurare a tutti un buon San Valentino e per dire che “l’amore non è amore se si considera l’altro come diverso”.

“L’amore non è amore se si considera l’altro come diverso”. I giovani del comitato Croce rossa di Desio lo dicono con un video per augurare a tutti un buon San Valentino, giornata in cui si celebrano l’amore e gli innamorati. Meno di un minuto per metterci la faccia e creare con dei cuori rossi una sola parola: “equality”, ovvero uguaglianza.

Il video, postato su facebook il 14 febbraio, è piaciuto e ha ricevuto decine di condivisioni. Compresa quella del comitato regionale della Cri che ha commentato: “L’amore non ha età, sesso, razza o religione: l’amore è amore. Ecco perchè proprio a San Valentino i #GiovaniCRI di Croce Rossa Italiana - Comitato di Desio ci vogliono ricordare che davanti a questo sentimento siamo tutti uguali”.

Il video

