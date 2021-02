Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Gianni Radaelli)

Lissone buche via Pisacane (Foto by Gianni Radaelli)

Buche in via Pisacane a Lissone, la svolta con l’annunciato “Piano asfalti 2021” Nel secondo lotto di interventi annunciato dal Comune tra le quaranta che finiranno sotto i ferri c’è anche la strada che è da tempo al centro di numerose segnalazioni e proteste social per le cattive condizioni del manto.

Buche ed avvallamenti da tempo sono al centro di svariate segnalazioni. Da via Pisacane, a Lissone, nelle ultime settimane si sono levate proteste social per le condizioni in cui versa l’asfalto. I residenti sono stanchi di aspettare e hanno chiesto soluzioni.

Dal Comune, la buona notizia: il Piano Asfalti 2021, annunciato a seguito dell’approvazione del progetto definitivo ed esecutivo da parte della giunta comunale, contempla due lotti di interventi che prevedono lavori su una quarantina di strade del territorio. Nel secondo lotto, è inserita anche via Pisacane (insieme a via Cattaneo, Monte Santo, Monza, Negrelli, Pacinotti, Panzini, della Repubblica, San Giuseppe, Spallanzani e Gramsci). Gli interventi avranno come obiettivo quello di risolvere problematiche relative a buche, cedimenti localizzati e rappezzi.

