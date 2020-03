Brugherio, spara con una scacciacani sotto casa della ex fidanzata: denunciato Un uomo è stato denunciato a Brugherio: ha sparato due colpi in aria sotto l’abitazione della ex fidanzata. Solo gli accertamenti dei carabinieri hanno permesso di appurare che si trattava di una scacciacani.

Domenica nel tardo pomeriggio ha sparato due colpi in aria sotto l’abitazione della ex fidanzata a Brugherio, senza una ragione e senza una parola, forse solo per attirare l’attenzione e poi si è dileguato. I carabinieri, chiamati pare proprio dalla donna, al termine degli accertamenti hanno denunciato un uomo di 36 anni, residente in città.

Solo in un secondo momento i militari hanno potuto appurare che si trattava di una pistola scacciacani, ma sul momento si è pensato che quell’uomo fosse provvisto di un’arma da fuoco. In corso accertamenti per capire esatto movente del gesto, nessuno è rimasto ferito. È stato denunciato per minaccia.

