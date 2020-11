Brugherio, serve tre caffè in tazzina: multa di 400 euro e chiusura per un bar Lunedì mattina la polizia locale di Brugherio ha sanzionato un bar in zona San Damiano perché in violazione delle normi anticovid ha servito il caffè in tazzine di ceramica a tre persone nei pressi dell’ingresso.

Erano con il caffè caldo nei pressi di un bar, con la tazzina di ceramica in mano. Lunedì mattina la polizia locale di Brugherio ha sanzionato un bar in zona San Damiano perché in violazione delle normi anticovid “praticava la somministrazione con consumo sul posto o nei pressi del locale”. Multa di 400 euro e chiusura per cinque giorni dell’esercizio, salvo possibilità del Prefetto di elevare sino a giorni 30.

Al controllo della pattuglia il gestore stava servendo il caffè in tazzine di ceramica a tre persone presenti vicino dell’ingresso del locale. Secondo le disposizioni del dpcm in zona rossa ai bar è consentito solo il servizio da asporto: chi acquista caffè o brioche, deve poi consumare altrove senza creare assembramenti.

