Brugherio, potrebbe essere del brianzolo scomparso un corpo ritrovato sulla Majella Potrebbe essere di Carlo Rodrigo Fattibene, 76 anni di Brugherio, il corpo ritrovato nei giorni scorsi sulle montagne di Caramanico Terme, nel Pescarese. È scomparso dallo scorso settembre.

Potrebbe essere di Carlo Rodrigo Fattibene il corpo ritrovato nei giorni scorsi sulle montagne di Caramanico Terme, nel Pescarese. L’uomo, 76 anni di Brugherio, risulta scomparso dallo scorso settembre quando non è mai rientrato da una passeggiata mentre si trovava in vacanza con la moglie proprio a Caramanico.

Il corpo in avanzato stato di decomposizione è stata segnalato da un escursionista in una zona non impervia, ma fuori sentiero e interamente boscata. Particolare forse decisivo: indosserebbe scarponi compatibili con quelli di Fattibene. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri.

Soccorso alpino Abruzzo ricerche Carlo Rodrigo Fattibene, brianzolo scomparso - foto Cnsas Abruzzo

