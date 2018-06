Brugherio ospita il super raduno dei cani Jack Russell In arrivo a Brugherio una vera e propria ondata di amici a quattrozampe prevista per il 17 giugno, presso il centro cinofilo Officina del Cane in via San Maurizio al Lambro 221, con il super raduno “Lumbard Jack – Jackista Imbruttito Party 2018”

In arrivo a Brugherio una vera e propria ondata di amici a quattrozampe prevista per il 17 giugno, presso il centro cinofilo Officina del Cane in via San Maurizio al Lambro 221, con il super raduno “Lumbard Jack – Jackista Imbruttito Party 2018”. Una giornata che si prospetta ricca di iniziative e divertimento, caratterizzata dalla voglia di celebrare questa razza che fa impazzire grandi e piccini. Cani che fanno conoscenza annusandosi ed umani che si stringono la mano: ognuno con il suo modo di fare amicizia ma tutti accomunati dallo stesso amore. Promotrice dell’evento l’attivissima associazione Jack Russell Terrier Italia, fondata da Mirko Tomasetto e Ramona Cusma, che riunisce centinaia di associati in tutta Italia in collaborazione con Il Jackista Imbruttito Party 2018. Condivisione, passione e voglia di cimentarsi insieme in discipline sportive (in compagnia di istruttori cinofili) nei fantastici giochi Jrtitalia. Per tutti la possibilità di iscriversi alla COURSING CUP 8in1, all’Expo Amatoriale speciale Jack Russell Terrier e Parson Terrier ed assistere alle selezioni del Jrtitalia Agility Team!

