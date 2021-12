Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Valeria Pinoia)

Un controllo dei carabinieri (Foto by Valeria Pinoia)

Brugherio: moglie picchiata e minacciata di morte dal marito davanti ai figli. Era stata anche rincorsa con un martello. L’uomo arrestato dai carabinieri Dai racconti della vittima, la picchiava da quasi 10 anni e nell’ultimo anno la obbligava a rapporti sessuali contro la sua volontà, condotta che fa configurare anche al violenza sessuale

Nuovo caso di maltrattamenti in famiglia in Brianza. Un uomo di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Brugherio in esecuzione di un ordine di custodia cautelare dell’autorità giudiziaria. Il caso ha fatto scattare il codice rosso a tutela della vittima, la moglie 32enne dell’arrestato, malmenata e minacciata di morte tra le mura domestiche, anche davanti ai tre figli minori.

Il 38enne è un artigiano edile di origine albanese. Dai racconti della vittima, la picchiava da quasi 10 anni e nell’ultimo anno la obbligava a rapporti sessuali contro la sua volontà, condotta che fa configurare anche al violenza sessuale. L’incubo è finito con l’intervento dei carabinieri di Brugherio qualche giorno fa. La donna, all’ennesima aggressione del marito rientrato ubriaco, era scappata dai vicini con i tre figli. La pattuglia sul posto ha attivato il percorso rosa che ha consentito il trasferimento di madre e figli lontano dalle mura domestiche. Alla donna sono stati riscontrati traumi al volto. Al referto di quel giorno se ne aggiunge uno della scorsa estate, quando la brugherese si fece medicare in ospedale dopo calci alle costole e colpi al volto, raccondando di essere caduta. In quell’occasione il 38enne l’aveva minacciata di morte rincorrendola con un martello.

© RIPRODUZIONE RISERVATA