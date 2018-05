Brugherio: mistero sulla visita Procura di Monza in municipio Visita in borghese di uomini della Procura (probabilmente della Guardia di Finanza) nel municipio di Brugherio. Il sindaco minimizza e non dà spiegazioni sui motivi della loro presenza.

Mettici le elezioni che arroventano il clima intorno al Palazzo, mettici le polemiche che il Piano del Centro è stato in grado di sollevare tra maggioranza e opposizione e una visita di uomini della Procura (pare Finanza) in Comune non può passare inosservata. È successo in settimana ma sulla vicenda ci sono pochissimi elementi. Le minoranze drizzano le antenne, auspicando che si tratti di accertamenti sul Piano del Centro. Il tema, lo ricordiamo, è finito al centro di segnalazioni e di un esposto alla Procura da parte dell’opposizione. Sotto accusa, è noto: l’operazione che riguarda l’ex comprensorio di Maria Bambina.

Anche ieri mattina il sindaco Marco Troiano era in procura a Monza, luogo dal quale sarebbero partiti i pubblici ufficiali che poi sono approdati in borghese in villa Fiorita.

Secondo fonti ben informate, all’esposto non sarebbe mai seguita (per ora) un’indagine ufficiale sul caso di Maria Bambina. Risposte precise non le ha date nemmeno il sindaco Marco Troiano: «Io non c’ero, sono andati come fanno sempre dal dirigente competente». A chiudere: «Comunque la Finanza viene in Comune ad acquisire documenti almeno 10 volte l’anno». Nessuna spiegazione però, neanche di massima e solo indicativa, sui contenuti. Lauber guida l’Ufficio Tecnico, ormai non solo Urbanistica ma anche Lavori pubblici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA