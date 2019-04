Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Brugherio: mette il gps nell’auto dell’ex per controllare i suoi spostamenti Un 59enne di Brugherio è stato colpito dal divieto di avvicinamento alla ex dopo un anno di atti persecutori, tra pedinamenti e minacce. Nell’auto della donna aveva messo anche un localizzatore gps.

È arrivato a inserire nell’auto della ex anche un Gps e un registratore per conoscere passo dopo passo i suoi spostamenti: troppo per una donna che da un anno e mezzo era perseguitata da quell’uomo da cui aveva ricevuto anche minacce di morte. Lui, 59enne di Brugherio, disoccupato e incensurato, ora è stato colpito da un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla 47enne con cui aveva avevo una relazione e con cui aveva vissuto.

A dare esecuzione alla decisione del giudice per le indagini preliminari di Monza sono stati i carabinieri della stazione di Bellusco. La storia era finita verso il termine del 2017 e a partire dal mese di dicembre di quell’anno il brugherese aveva iniziato a pedinare e minacciare la donna. Gli atti persecutori sono proseguiti per più di un anno finché lo scorso gennaio la 47enne ha presentato querela nei confronti dell’uomo, dopo avere anche scoperto l’apparecchiatura gps nell’imbottitura del tetto dell’auto.

