Brugherio: incendio che parte dal capanno. Fiamme arrivate fino alla veranda dell’abitazione Intervento dei vigili del fuoco a Brugherio poco dopo mezzogiorno di domenica 27 dicembre. L’incendio è partito da un capanno dove era in funzione una stufa. Non si sono registrati feriti.

Pompieri in azione poco dopo mezzogiorno di domenica 27 a Brugherio. Squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute in via Botticelli 78, per incendio in un’abitazione.

L’incendio è partito da un capanno attrezzi dove era presente una stufa in funzione, ed ha completamente distrutto il capanno attrezzi. Poi si è sviluppato fino alla veranda dell’abitazione e ai serramenti esterni. Non ci sono stati feriti

Sul posto sono intervenuti APS di Monza e Vimercate, autoscala di Monza, autobotte di Vimercate e carro soccorso di Milano

