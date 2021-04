Brugherio: in fiamme nella notte due container della piattaforma ecologica Sul posto si sono portati i vigili del fuoco con due mezzi oltre che le forze dell’ordine. Ignote le cause del rogo. Nessuno è rimasto ferito. I container interessati contenevano cartone e altro materiale di scarto.

Tanto fumo nella notte a Brugherio, in via San Francesco d’Assisi, nella piattaforma ecologica, dove hanno preso fuoco due container contenenti cartone e materiale di scarto. L’allarme è scattato attorno all’una e trenta. Sul posto si sono portate squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza con una autopompa da Monzae una autobotte da Vimercate. Presenti anche le forze dell’ordine. Nessuno è rimasto ferito. Le cause dell’accaduto sono in via di accertamento.

