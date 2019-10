Brugherio: in fiamme balle di fieno in un’azienda agricola, timori per il fumo sull’autostrada A4 - FOTO FOTO - Incendio in una azienda agricola di Brugherio: in fiamme all’alba di mercoledì 750 balle di fieno. Vigili del fuoco sul posto, timori per il fumo a ridosso dell’autostrada A4.

L’allarme è scattato all’alba per l’incendio di 750 balle di fieno stoccate sul terreno di un’azienda agricola di Brugherio, in zona San Damiano e a ridotto dell’autostrada A4. I vigili del fuoco hanno raggiunto l’azienda agricola Brigatti con diversi mezzi, raffreddando l’area e monitorando per ore l’evoluzione della situazione soprattutto per la colonna di fumo che avrebbe potuto creare difficoltà alle auto in transito.

La causa sarebbe l’autocombustione generata dalla fermentazione del fieno destinato agli animali: le rotoballe erano in una zona piuttosto isolata rispetto all’azienda agricola e i danni sono stati principalmente economici, senza conseguenze per l’attività o le persone.

Nel 2015 l’azienda aveva subito un altro incendio, ma quella volta le fiamme avevano intaccato anche un fienile.

Brugherio incendio balle di fieno azienda agricola Brigatti: il titolare Marco Filippo Brigatti

(Foto by Valeria Pinoia)

