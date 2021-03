Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Brugherio in corsa per la miglior pasticceria napoletana di Milano e dintorni Venerdì 2 aprile Michele Cafiero, il volto dell’omonima pasticceria-caffetteria napoletana di Brugherio, è uno dei protagonisti della nona puntata di “Cake star pasticcerie in sfida” in onda su Realtime con i giudici Katia Follesa e Damiano Carrara.

A Brugherio le sue prelibatezze le conoscono e le apprezzano in tanti. Venerdì 2 aprile Michele Cafiero, il volto dell’omonima pasticceria-caffetteria napoletana, avrà modo di presentarsi a un pubblico più ampio. Il maestro pasticcere è uno dei protagonisti della nona puntata del programma televisivo “Cake star pasticcerie in sfida” che andrà in onda su Realtime (canale 31) alle 21.20. I giudici Katia Follesa e Damiano Carrara mettono a confronto le migliori tre pasticcerie napoletane scelte tra quelle presenti tra Milano e la Brianza.

Il programma, giunto alla sua quarta edizione, propone un viaggio in tutta Italia alla ricerca della Cake Star di ogni territorio. E questa volta tocca a Cafiero presentare le sue specialità della migliore tradizione partenopea: zeppole preparate con le creme più gustose (al pistacchio, ai pistacchi caramellati di Sicilia, chantilly al limone, chantilly e fragole, zabaglione e fragoline di bosco e tante altre), sfogliatelle e pastiera, il simbolo della “napoletanità pasquale”.

Cafiero e pasticcini

