Brugherio, fermato con dei grimaldelli: era già stato denunciato per furto I carabinieri di Brugherio hanno sottoposto a stato di fermo un uomo di 46 anni trovato con chiavi e grimaldelli in una zona residenziale. A suo carico risultava una denuncia di furto a Verbania nella quale figurava però con un altro nome

I carabinieri della stazione di Brugherio lo hanno fermato in una zona residenziale del paese con altri due connazionali mentre era in possesso di grimaldelli e chiavi di cui non ha saputo giustificare il possesso. K.R., d’altra parte, georgiano di 46 anni senza fissa dimora, è già noto alle forze di polizia in ambito di indagini per reati contro il patrimonio.

Dagli accertamenti dei carabinieri è emerso che con un altro nome la stessa persona era stata denunciata dalla Polizia di Verbania per un furto in casa commesso tra il 19 e il 20 agosto dell’anno scorso. Proprio su richiesta dell’autorità giudiziaria piemontese l’uomo è stato sottoposto a fermo e portato nel carcere di Monza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA