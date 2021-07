Brugherio: evaso dai domiciliari si barrica in casa della ex poi si butta dal terrazzino, si procura una lesione alla schiena L’uomo, classe 1986, era stato arrestato a settembre per maltrattamenti sulla compagna, una ragazza romena. L’accusa era già approdata in tribunale con una condanna a tre anni di reclusione per le violenze commesse. È stato portato all’ospedale San Raffaele.

È finito in ospedale con una lesione seria alla schiena un uomo che la scorsa settimana si è buttato dal terrazzo al piano rialzato di un appartamento di Cologno Monzese. Brugherese, classe 1986, cercava di scappare dopo essere stato pizzicato dal carabinieri lontano dai domiciliari cui era assegnato. Ma la sua fuga si è conclusa sul selciato dove è stato recuperato dai soccorritori che lo hanno poi condotto in pronto soccorso.

L’uomo era ristretto ai domiciliari a Brugherio dopo essere stato arrestato dai militari di via Dante nel settembre 2020 per maltrattamenti sulla compagna, una ragazza romena. L’accusa era già approdata in tribunale con una condanna a tre anni di reclusione per le violenze commesse. Quando i carabinieri di Brugherio hanno scoperto l’evasione le ricerche si sono concentrate proprio sull’ex compagna ed è a casa di lei, a Cologno, che il fuggitivo è stato rintracciato.

Vistosi scoperto però, l’egiziano anziché consegnarsi, si è barricato in casa e poi è salito sul terrazzino minacciando i buttarsi di sotto. La situazione ha richiesto l’intervento di vigili del fuoco e ambulanza. A lungo i militari hanno provato a far desistere l’uomo dal lanciarsi nel vuoto. I pompieri hanno predisposto il telone di salvataggio. Alla fine l’egiziano ha commesso il folle gesto di lanciarsi. La caduta, da un’altezza contenuta, gli ha comunque provocato lesioni importanti. È stato arrestato e condotto in ambulanza al San Raffaele. Dovrà rispondere del reato di evasione.

