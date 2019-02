Brugherio, entrano a scuola in pieno giorno e rubano nove computer Sono entrati nella scuola media Kennedy di Brugherio in pieno giorno e si sono portati via nove computer. Non è il primo furto di strutture informatiche nelle scuole. L’ultimo è stato l’autunno scorso in un’altra scuola

Sono entrati intorno all’ora di pranzo di sabato 9 febbraio. E si sono portati via nove computer della scuola media Kennedy di Brugherio. Per accedere alle aule nelle quali si trovavano i pc hanno spaccato le finestre introducendosi nell’edifico e portando a termine il furto. Un danno non da poco per l’istituto scolastico cittadino.

Che non è l’unico, comunque (anche se la circostanza non può certo consolare nessuno) ad avere subito incursioni da parte dei malviventi, tanto da far ipotizzare la presenza di una banda che si occupa di questo tipo di colpi. Nell’autunno scorso, infatti, sempre a Brugherio, da un’altra scuola media erano stati asportati 11 computer

