Brugherio e Ronco: troppi alcolici, un 15enne e un 21enne finiscono all’ospedale Aggressioni, intossicazioni da alcol (anche un 15enne è finito all’ospedale) e incidenti stradali: una notte di interventi un po’ in tutta la Brianza per il personale paramedico del 118. Poco prima dell’alba a Nova Milanese un incidente ha coinvolto un’auto e una moto: un diciottenne è stato ricoverato in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Aggressioni, intossicazioni da alcol (anche un 15enne è finito all’ospedale) e incidenti stradali: una notte di interventi un po’ in tutta la Brianza per il personale paramedico del 118. Si parte poco prima delle 20 di sabato 10 marzo a Limbiate dove in via Montello un 41enne e un 45enne, per motivi al vaglio dei carabinieri, sono stati coinvolti in una aggressione. Uno dei due è finito all’ospedale di Garbagnate per accertamenti in codice verde.

Alle 22.30 i soccorsi sono scattati a Brugherio in viale Europa per un 15enne che si è sentito male dopo aver ingerito alcolici. E’ stato portato in codice verde all’ospedale di Vimercate. Poco prima delle 3 di notte stesse conseguenze per un 21enne a Ronco Briantino, mentre alle 4.48 una 24enne è stata aggredita in viale Lombardia ed è stata medicata al San Gerardo.

Infine, sempre poco prima delle 5, i soccorsi sono scattati a Nova Milanese in via Venezia per un incidente stradale che ha coinvolto un’auto e una moto: un diciottenne è stato ricoverato in codice giallo sempre all’ospedale San Gerardo di Monza. Sulla dinamica dell’accaduto indagano i carabinieri.

