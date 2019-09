Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Brugherio: disinfestazione straordinaria dalle zanzare venerdì pomeriggio A Brugherio nel pomeriggio di venerdì 20 settembre è in programma una disinfestazione straordinaria dalle zanzare. Lo comunica il Comune, che indica la zona interessata.

A Brugherio nel pomeriggio di venerdì 20 settembre è in programma una disinfestazione straordinaria dalle zanzare. Lo comunica il Comune. La zona interessata comprende il tratto a senso unico di via Sauro e le vie Baden Powell, Galilei, Luzi, Volta e Torazza (civico n. 71).

Una operazione straordinaria “su suolo pubblico e privato”, che si aggiunge “a quelle già fatte nei mesi precedenti e a quelle programmate che saranno effettuate nelle prossime settimane”, e che viene realizzata “in via straordinaria su richiesta dell’Ats Brianza” come prevenzione e controllo della possibile trasmissione di virus da parte degli insetti.

Ai residenti nelle vie interessate è richiesto di evitare ristagni di acqua in contenitori tenuti in abitazioni, terrazzi, orti, giardini. Per informazioni il Comune, a partire dalla mattina di venerdì 20 settembre, dà la possibilità di contattare l’ufficio Ambiente (039 2893247 o 039 2893270).

