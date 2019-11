Brugherio: denunciato il killer degli pneumatici, ha colpito decine di volte Fermato a Brugherio nella notte il killer degli pneumatici che ha colpito decine di auto nelle scorse settimane. Denunciato un 25enne tra via Pio X e via Manin, in macchina aveva un cavatappi compatibile con i danni provocati.

Sorpreso e fermato nella notte tra martedì e mercoledì il killer di pneumatici che nelle scorse settimane ha squarciato decine di gomme a Brugherio. Al termine di una serie di pattugliamenti congiunti di polizia locale e carabinieri, il colpevole è stato colto in flagrante e identificato tra via Pio X e via Manin. Sarebbe un 25enne residente in città, apparentemente non equilibrato. Intorno alle 2 di notte, la squadra di forze dell’ordine, in parte in borghese, lo ha avvistato girovagare tra le auto in via Pio X e accucciarsi vicino a una vettura e un furgone (poi risultati colpiti effettivamente alle gomme). L’uomo è stato fermato a bordo della sua auto. In macchina il cavatappi con lama risultato compatibile con gli squarci dei giorni scorsi e quelli appena fatti. A casa aveva i vestiti inquadrati e registrati dalle telecamere che hanno ripreso i colpi delle scorso settimane.

