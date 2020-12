Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Brugherio: condannato per traffico di droga, gli sequestrano un milione di beni Oltre un milione di beni sequestrati all’uomo di Brugherio condannato a 16 anni di reclusione: è considerato il capo di una banda di traffico di droga che ha importato in Italia tonnellate di hashish.

La direzione investigativa antimafia ha sequestrato beni a un brianzolo per oltre un milione di euro: è stato condannato come capo di una banda di narcotrafficanti che aveva importato in Italia oltre tre tonnellate di hashish.

L’uomo, residente in provincia di Bergamo ma domiciliato a Brugherio, a Monza e Brianza, è stato colpito da un provvedimento della sezione operativa della Dia di Bologna, coadiuvata dai centri operativi di Milano e di Brescia, in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Milano-sezione misure di prevenzione, su proposta del direttore della direzione antimafia: si tratta di beni mobili e immobili che valgono 1,1 milioni di euro. Nello specifico le proprietà di Marco Bernini, condannato nel mese di giugno del 2019 dal tribunale di Bologna a sedici anni di reclusione, sono sei immobili tra fabbricati e terreni distribuiti tra milanese, monzese e bergamasca, un veicolo, conti correnti.

L’operazione che aveva portato al suo arresto è stata “Double Game”, doppio gioco, coordinata dalla locale Direzione distrettuale antimafia: aveva individuato l’uomo come capo di una banda di trafficanti che nel 2014 aveva portato in Italia, con imbarcazioni modificate, tonnellate di droga dal Marocco.

