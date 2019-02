Brugherio capitale dei gatti con Ca’ Zampa Cat Exposition: i vincitori Brugherio capitale dei gatti per un giorno nella Giornata nazionale del 17 febbraio con la prima edizione di Ca’ Zampa Cat Exposition: hanno vinto Hugo, Morgana e Piuma.

Brugherio capitale dei gatti per un giorno nella Giornata nazionale del 17 febbraio. L’occasione è stata la prima edizione di Ca’ Zampa Cat Exposition, organizzato dal primo gruppo di cliniche veterinarie che offre servizi veterinari e servizi complementari per il benessere degli animali. In gara decine di felini per aggiudicarsi il titolo di gatto più bello, più di carattere e più in salute.

I vincitori sono Hugo, Morgana e Piuma: Hugo è un gatto Maine Coon di 6 mesi, Morgana uno Sphynx di 3 anni e Piuma un Europeo di 1 anno.



“Il gatto è tra i pet più amati dagli italiani – afferma Massimo Beccati, direttore sanitario della clinica Ca’ Zampa di Brugherio – e in occasione della ricorrenza che lo celebra a livello nazionale, abbiamo voluto dedicargli un momento speciale per consacrare la sua bellezza, la sua energia e la sua forma fisica coinvolgendo direttamente i tanti appassionati presenti sul territorio”.

L’evento si è svolto in collaborazione con Purina e Anfi (Associazione Nazionale Felina Italiana), membro della FIFÉ, Federation International Féline, federazione mondiale di amanti dei gatti, presente in oltre 40 paesi.

