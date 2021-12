Brugherio, canna fumaria in fiamme sul posto tre mezzi dei vigili del fuoco L’intervento è scattato nel pomeriggio di mercoledì 22 dicembre in via Andreani: dalla centrale operativa di Monza sono stati inviati una autopompa, una autoscala e un carro soccorso.

Una autopompa, una autoscala e un carro soccorso sono stati inviati a Brugherio dal Comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza, dalla caserma di via Cavallotti, nel pomeriggio di mercoledì 22 dicembre, per spegnere un incendio che ha interessato la canna fumaria di una abitazione di via Andreani, L’intervento è scattato attorno alle 16.30. Non ci sarebbero intossicati né feriti.

