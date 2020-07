Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Brugherio intervento Increa per soccorso animale

Brugherio, cane annega al parco Increa: al lago anche i vigili del fuoco Un uomo giovedì pomeriggio ha allertato i soccorsi dopo la scomparsa del suo cane al parco Increa a Brugherio. I vigili del fuoco hanno perlustrato il lago, ma lo sforzo dei soccorritori non è servito a salvare la vita dell’animale

I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno perlustrato il lago di parco Increa, ma lo sforzo dei soccorritori non è servito a salvare la vita dell’animale. È successo giovedì pomeriggio a Brugherio. Squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute nel parco per la ricerca dell’animale allertati dal proprietario. I vigili del fuoco, a seguito delle ricerche nel lago, alla fine hanno recuperato un cane esanime che si era tuffato e non era più riemerso. Sono intervenuti Aps di Monza e sommozzatori di Milano.

